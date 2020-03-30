Все 15 новых случаев заражения коронавирусом в Коми выявлены в больнице Сыктывкара

30.03.20 13:52

© РИА Новости. Александр Гальперин

30 марта. Interfax-Russia.ru - В Эжвинской городской больнице Сыктывкара, закрытой на 14-дневный карантин, подтверждено еще 15 случаев заболевания коронавирусной инфекцией, сообщила пресс-служба главы Коми Сергея Гапликова в понедельник.

"Все инфицированные находятся под медицинским наблюдением. В обоих корпусах больницы введен комплекс карантинных мероприятий. Эпидемиологическое расследование и лабораторное обследование контактных лиц продолжается", - говорится в сообщении.

Таким образом, на 30 марта в республике всего подтверждено 22 случая заболевания коронавирусом. Один случай завозной (заболевший выздоровел и выписан), еще 21 случай выявлен в очаге Эжвинской городской больницы.

"Приняты меры, чтобы локализовать очаг и не допустить дальнейшего распространения коронавирусной инфекции. У всех больных и медицинского персонала взяты пробы на коронавирус. Больница продолжает функционировать. Персонал выполняет свою работу, как и прежде, но в условиях карантинного режима. Сотрудники, которые оказались в очаге инфекции не покидают больницу, так же как никто не допускается внутрь учреждения. Пробы направлены на анализ, ждём результатов", - цитирует пресс-служба первого заместителя министра здравоохранения Коми Игоря Маклакова.

Он отметил, что пациенты, которые выздоровеют по основному заболеванию и у которых будут отрицательные анализы на коронавирус, будут выписаны и переведены на самоизоляцию либо в обсерватор, если нет возможности самоизолироваться на дому.

"По пациентам, у которых обнаружен коронавирус, решение о дальнейшем месте лечения будет приниматься в зависимости от клинической картины", - добавил Маклаков.

Кроме того, по информации пресс-службы, власти республики намерены поддержать финансово медиков, борющихся с коронавирусом. Так, выплаты от 9,3 до 46,5 тыс. рублей получат врачи скорой медицинской помощи, терапевты, врачи общей практики, пульмонологи, инфекционисты, анестезиологи, реаниматоры, медсестры, младший медицинский персонал.