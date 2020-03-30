Пациента с COVID-19 госпитализируют в Новосибирске по решению суда

30.03.20 13:59

© РИА Новости. Андрей Старостин

30 марта. Interfax-Russia.ru - Девятый случай заражения коронавирусом зафиксирован в Новосибирской области, сообщает оперативный штаб региона.

"Пациент отказался от госпитализации в инфекционную больницу. Управление Роспотребнадзора было вынуждено обратиться в суд для принудительного помещения мужчины в стационар", - говорится в сообщении.

Мужчина прилетел в Новосибирск 15 марта из Мюнхена рейсом 5884 авиакомпании S7, находился дома на самоизоляции с женой, с которой они вместе вернулись из Германии.

Отмечается, что мужчина "клинически здоров, проявлений ОРВИ с момента прилета у него не было". У него взяли пробы на коронавирус. Результат скринингового исследования - положительный, был подтвержден в ГНЦ "Вектор".

"Мужчине предложили госпитализацию в инфекционную больницу, от которой он письменно отказался. По действующему законодательству госпитализация пациента без его согласия возможна только через суд. Управление Роспотребнадзора подало соответствующий иск, суд его уже рассмотрел. Пациента принудительно поместят в инфекционную больницу", - говорится в сообщении.

Для пассажиров рейса 5884 период самоизоляции закончился 28 марта. Всего в самолете было 155 пассажиров, включая 130 жителей нашего региона. Они находились под медицинским наблюдением, были обследованы на коронавирус. Все, кроме этого пациента, здоровы. Отсутствие коронавирусной инфекции подтверждено лабораторно.

Ранее в Новосибирской области было зафиксировано восемь случаев заражения коронавирусом, все пациенты госпитализированы в инфекционную больницу N1 Новосибирска. Под медицинским наблюдением находятся 6158 жителей области, вернувшихся из-за рубежа менее 14 дней назад или контактировавших с заболевшими. Снято с наблюдения по состоянию на 29 марта 1889 человек.