Тест на COVID-19 красноярского губернатора оказался отрицательным

30.03.20 14:03

© РИА Новости. Александр Кряжев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Результаты теста на коронавирус губернатора Красноярского края Александра Усса оказались отрицательными, сообщили журналистам в пресс-службе главы региона в понедельник.

"Плановый тест на коронавирус губернатор сдавал в прошлую пятницу и результат отрицательный", - сказал сотрудник пресс-службы.

Ранее в местных телегам-каналах со ссылкой на источник в правительстве края сообщалось, что Усс 18 марта летел в одном самолете с женщиной, позже попавшей в число людей, у которых подозревают Covid-19.

В пресс-службе главы региона сообщили, что об этом случае им нечего неизвестно.

"О якобы летевшей в одном самолете с губернатором зараженной женщине нам не известно. Последняя командировка губернатора была две недели назад", - отметили в пресс-службе.