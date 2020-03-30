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30.03.20 14:14

Севастополь остановил автобусное междугороднее сообщение из-за коронавируса

Фото пресс-службы АНО "ЕТД"
30 марта. Interfax-Russia.ru - Автобусное пассажирское сообщение ограничено в Севастополе из-за распространения коронавируса нового типа, сообщила пресс-служба правительства города в понедельник.

"Приостанавливается прием и отправка автобусов междугороднего и межсубъектового сообщения на автовокзалах и автостанциях Севастополя. Отметим, что данная мера временная", - говорится в сообщении.

Такое решение принято в целях профилактики распространения коронавирусной инфекции на время нерабочей недели с возможностью продления.

Кроме того, приостановлена работа троллейбусов, устанавливается особый режим работы городских автобусов. С 31 марта горожане смогут пользоваться наземным транспортом ежедневно с 6:00 до 10:00 и с 16:00 до 23:00. Пассажирские катера, соединяющие южную и северную часть города, будут работать в аналогичном режиме.

"Бесплатный проезд на это время будет предоставляться только работающим пенсионерам по спецпропускам. Паромы будут обеспечивать только перевозку городских экстренных служб", - отметили в правительстве.

В Крыму и Севастополе с 17 марта из-за угрозы коронавируса действует режим повышенной готовности. Отменены все массовые мероприятия, на неделю запрещена работа кафе, части магазинов, бассейнов, салонов красоты, парков, музеев, до лета ограничена работа отелей.

На полуострове под медицинским наблюдением на дому остаются около 5 тыс. человек, на карантине в больницах - больше 100 пациентов. Диагноз "коронавирусная инфекция" подтвержден у 15 жителей республики и 5 севастопольцев, все кроме одного недавно вернулись из-за границы.

Вспышка пневмонии, вызванная ранее неизвестным типом коронавируса, зафиксирована в декабре 2019 года в китайском городе Ухань. Позднее COVID-19 распространился за пределы КНР и затронул около 200 стран. Смертность от нового коронавируса составляет примерно 4%. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, в России заразились больше 1,8 тыс. человек.

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