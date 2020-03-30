Два пациента с COVID-19 скончались в Москве и Петербурге

30.03.20 14:18

Фото Александра Левчука

30 марта. Interfax-Russia.ru - Седьмая пациентка с подтвержденным коронавирусом скончалась в столичной больнице, сообщили "Интерфаксу" в понедельник в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.

"В одной из московских больниц скончалась пациентка, у которой был подтвержден диагноз пневмония и был получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - заявили в штабе.

По словам собеседника агентства, 84-летняя пациентка находилась на искусственной вентиляции легких.

"Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний",- сообщили в штабе.

Второй случай смерти пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией подтвержден в Петербурге, сообщил в понедельник губернатор Александр Беглов.

"Только что пришла информация, что вскрытие показало, что еще один человек, который умер, тоже был болен коронавирусной инфекцией. Таким образом в Петербурге уже два человека (больные коронавирусом) ушли из жизни",- сказал Беглов на заседании правительства.

По данным на 30 марта, свыше 300 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в России за сутки, наибольшее число новых случаев, как и ранее, было отмечено в Москве - 212. Накануне сообщалось, что в столице коронавирусом заразились 1,014 тыс. человек, 28 выздоровели, шесть - скончались.