Российские застройщики продолжают работы в условиях карантина

30.03.20 14:28

© РИА Новости. Илья Питалев

30 марта. Interfax-Russia.ru - Российские застройщики продолжают возведение жилья на стройплощадках в нерабочую неделю, при этом соблюдая все необходимые меры профилактики и переводя продажи в онлайн-режим, сообщили "Интерфаксу" в понедельник представители девелоперов.

Ранее президент РФ Владимир Путин объявил нерабочими дни с субботы, 28 марта, по воскресенье, 5 апреля. Длинные выходные предусмотрены, чтобы снизить скорость распространения коронавируса в России. В эти дни во многих регионах будет временно ограничена работа ресторанов, кафе, крупных парков, а также непродовольственных магазинов. Мэр Москвы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьев ввели режим всеобщей самоизоляции для всех жителей независимо от возраста.

На прошлой неделе в телеграм-каналах появилась информация о том, что Москомстройинвест якобы обязал застройщиков приостановить все строительные работы в связи с распространением коронавирусной инфекции. В ведомстве опровергли эту информацию.

В девелоперской группе компаний ПИК сообщили, что для обеспечения сроков строительства все стройки и производства будут работать в две полных рабочих смены, поскольку ПИК является системообразующей компанией и получил все разрешения на процессы.

"Как системообразующая компания РФ и производство непрерывного цикла, ПИК получил все необходимые разрешения в органах власти", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе добавили, что для всех покупателей предоставлен сервис, позволяющий оформить сделку в режиме онлайн, поскольку офисы продаж закрываются.

В свою очередь в девелоперской группе "Сити-XXI век" отметили, что в соответствии с письмами полномочных лиц правительства Москвы и Московской области, строительство в части определенного перечня работ отнесено к непрерывным производствам.

"Работы на строительных площадках ведутся большинством подрядчиков с постоянным мониторингом санитарно-эпидемиологической обстановки среди рабочих", - подчеркнул директор департамента реализации проектов "Сити-XXI век" Денис Денисов.

Он добавил, что на текущий момент ограничений строительно-монтажных работ на объектах компании не планируется. Строительные работы на площадках идут в штатном режиме с соблюдением графика, либо с опережением.

При этом в подрядных организациях введены дополнительные меры по профилактике заболеваний. Количество очных совещаний сведено к минимуму, рабочие вопросы решаются по скайпу и с помощью других средств связи.

"На конечных сроках реализации проектов принятые меры не скажутся. Все постановления и распоряжения органов власти принимаются во внимание и исполняются", - сказал Денисов.

В свою очередь компания AFI Development также продолжает работу на стройплощадках, соблюдая при этом необходимые меры профилактики.

"Некоторые строительные процессы на объектах невозможно приостановить или заморозить, поэтому возведение комплексов компании AFI Development продолжится в объеме, необходимом для выполнения обязательств перед нашими клиентами", - подчеркнул первый заместитель генерального директора AFI Development Евгений Поташников.

Девелоперская группа "Интеко" сообщила, что начиная с текущей недели закрыла офисы продаж московских проектов и перешла на дистанционной режим работы. При этом девелопер не останавливает рекламные кампании.

"На данный момент "Интеко" чувствует себя устойчиво, у нас нет существенных изменений в строительстве или финансировании проектов. При этом, конечно же, определенные корректировки в продажах произойдут", - сказал вице-президент, руководитель инвестиционно-коммерческого блока "Интеко" Евгений Семенов.

В компаниях АО "Главстрой" и "РГ-Девелопмент" отметили, что не останавливают стройку и продолжают работу на площадках в обычном режиме, проводя профилактические и противоэпидемические мероприятия.

Компания "РГ-Девелопмент" приостановила работу офисов продаж с 29 марта.