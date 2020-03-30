Томские спортклубы и салоны красоты приостановят работу из-за угрозы коронавируса

30.03.20 14:41

© РИА Новости. Евгений Одиноков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Томской области вводят дополнительные ограничительные мероприятия для профилактики распространения коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба обладминистрации в понедельник.

"С 31 марта до конца недели будет приостановлена деятельность фитнес-центров, спортивных клубов, организаций индустрии красоты: массажных салонов, парикмахерских и других", - говорится в пресс-релизе.

Ранее в Томской области приостановили работу развлекательных заведений, кафе, ресторанов, детских игровых комплексов. Также отменили или перенесли проведение массовых мероприятий.

На сегодняшний день в Томской области выявлено три случая коронавируса, одного из пациентов уже выписали. Эпидемиологи отрабатывают все прямые контакты заболевших, их анализы в обязательном порядке отправляются на исследование. Уже проведено более 300 тестов, результаты по ним отрицательные.