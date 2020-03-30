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30.03.20 14:51

Работников аэропортов и ж/д вокзалов на Ямале протестируют на COVID-19

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
30 марта. Interfax-Russia.ru - Управление Роспотребнадзора по Ямало-Ненецкому автономному округу постановило провести обследование работников аэропортов и железнодорожных вокзалов в регионе на коронавирус.

"Провести тестирование на новую коронавирусную инфекцию работников аэропортов и железнодорожных вокзалов", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте регионального управления Роспотребнадзора.

Как сообщалось, на Ямале из-за ситуации с коронавирусом введен режим повышенной готовности. В настоящий момент в регионе нет ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусной инфекцией, 903 человека находятся на карантине в режиме самоизоляции.

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