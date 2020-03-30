Екатеринбуржцы пожаловались на компании, заставляющие их трудиться в нерабочую неделю

30.03.20 15:08

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 марта. Interfax-Russia.ru - Екатеринбуржцы обратились с жалобами на работодателей, которые заставили их выходить на работу в нерабочую неделю, сообщила пресс-служба мэрии.

"133 человека позвонили с жалобами на работодателей, которые в обход указа президента РФ заставляют выходить на работу с 30 марта по 3 апреля", - говорится в сообщении.

Такие обращения поступили на городскую горячую линию, организованную в связи с пандемией коронавируса.

Всего на горячую линию за прошедшие выходные обратились более 3,5 тыс. человек. В частности, пожилым екатеринбуржцам операторы рассказали, в том числе, о том, как вызвать врача на дом, оставить заявку на продукты и медикаменты.

Как сообщалось, глава государства подписал указ, согласно которому неделя с 30 марта по 3 апреля является нерабочей в связи в пандемией COVID-19.