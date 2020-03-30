ППС в Подмосковье будут информировать жителей о важности режима самоизоляции

30.03.20 15:22

© РИА Новости. Алексей Куденко

30 марта. Interfax-Russia.ru - В Подмосковье патрульные службы начали оповещение жителей региона о необходимости соблюдения режима изоляции, сообщает пресс-служба губернатора и правительства Московской области.

"Вчера с 20 часов в Подмосковье вступило в силу постановление, а в Москве - указ мэра о более жестких мерах по передвижению в столичном регионе. Мы принимаем все необходимые меры, чтобы не допустить распространение коронавируса. Будем максимально и своевременно информировать жителей. (...) Я прошу спокойно и с пониманием реагировать на работу сотрудников полиции. Они в максимально корректной форме стараются довести информацию о недопустимости скопления людей", - приводятся в сообщении слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

По его словам, службы начали оповещение жителей с вечера воскресенья.

"Полиция делает очень сложную и важную работу. Я хочу поблагодарить весь личный состав. Росгвардия тоже подключается для того, чтобы все было под контролем, не было хаоса, беспорядков", - отметил Воробьев.

Ранее сообщалось, что, в связи с эпидемией коронавируса, жителям Подмосковья запрещается выходить из домов за исключением ряда случаев.

В числе исключений, которые позволяют людям выходить на улицу - обращения за экстренной медицинской помощью, прямая угроза жизни и здоровью, следование к месту работы и обратно, если она не приостановлена, поход в ближайший продуктовый магазин, за товарами первой необходимости, в банк и салон связи, а также вынос мусора и выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м. от дома.

В Подмосковье зарегистрировано 119 случаев заражения коронавирусом, 10 человек выписаны домой.