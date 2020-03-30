Режим полной самоизоляции вводят в Вологодской области

30.03.20 15:27

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30 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Вологодской области вводит режим полной самоизоляции в регионе из-за угрозы распространения коронавируса, объявил губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

"Сегодня состоится заседание правительства Вологодской области. Мы постановлением губернатора вводим режим полной самоизоляции на территории всех муниципальных образований, в том числе крупных городов - Вологды и Череповца. В текущей ситуации это поможет нам уберечь себя и близких от распространения инфекции", - сказал Кувшинников в понедельник во время оперативного совещания в региональном правительстве.

По его словам, в ближайшие сутки в регионе будет разработан порядок контроля соблюдения режима самоизоляции жителями и организациями.

Глава Вологодчины также отметил, что в регионе 12 пациентов с предварительным диагнозом "коронавирусная инфекция", еще у двух пациентов этот диагноз уже подтвержден московским референс-центром.