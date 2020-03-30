Песков: принятые в Москве меры соответствуют задачам противодействия COVID-19

30.03.20 15:33

© РИА Новости. Евгений Биятов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Дополнительные меры по борьбе с коронавирусом в Москве и Подмосковье принимаются в интересах граждан, заявил журналистам в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он воздержался от комментариев по поводу заявления главы комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрея Клишаса, что ограничивать передвижение граждан могут только парламент и президент.

"Я не являюсь юристом. Меры, которые принимают власти Москвы и Подмосковья, меры, которые рекомендованы всем остальным регионам, абсолютно соответствуют задачам по борьбе с коронавирусом, задачам обеспечения эпидемиологической безопасности людей, осуществляются в интересах людей", - подчеркнул Песков.

"Юридическую оценку я давать не буду", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

Он также переадресовал в мэрию Москвы вопрос о том, являются ли объявленные меры рекомендательными.

Начиная с понедельника в целях профилактики распространения коронавируса в Москве и области вводится режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.

В соответствии с указом мэра Москвы Сергея Собянина, с 30 марта покидать жилье разрешается только в случаях обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью; поездок на работу, если гражданин обязан на неё ходить; совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке; выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания; необходимости вынести бытовой мусор.

"В ближайшие дни - после проведения технических и организационных мероприятий - выходить можно будет при наличии специального пропуска, выданного в порядке, установленном правительством Москвы. В течение ближайшей недели будет развернута умная система контроля соблюдения домашнего режима и установленных правил перемещения граждан. Постепенно, но неуклонно мы будем ужесточать необходимый в этой ситуации контроль", - заявил Собянин на своем личном сайте.

Он подчеркнул, что режим самоизоляции не ограничивает права граждан приезжать или уезжать из Москвы. "Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу", - отметил мэр Москвы.

Аналогичные меры вводятся и на территории Московской области.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев накануне сообщил, что власти Московской области приняли решение о закрытии всех парков, детских площадок в регионе с 20:00 воскресенья.

"Возможность выходить из дома будет только для того, чтобы поехать на работу", - сказал Воробьев в обращении к жителям.

В воскресенье Клишас выразил мнение, что ограничения прав и свобод граждан, подобные тем, которые объявил мэр Москвы, могут вводиться по решению парламента и президента страны.

"В соответствии со ст. 55 Конституции ограничения прав и свобод граждан возможны только в силу федерального закона, и в конституционно значимых целях, а значит введение таких ограничений исключительная компетенция Федерального Собрания и президента", - цитировала Клишаса его пресс-служба.