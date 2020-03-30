Пособие по безработице в РФ подняли до 12 тыс. 130 рублей

30.03.20 15:47

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

30 марта. - Правительство РФ установило размеры минимальной и максимальной величин пособия по безработицы на 2020 год.

"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс. 130 рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.

Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособия по безработице до уровня МРОТ.

"Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление, и надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы", - сказал ранее Путин в обращении к гражданам в связи с коронавирусной инфекцией.

"Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до минимального уровня оплаты труда, то есть до 12130 рублей", - добавил он.