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30.03.20 15:47
Пособие по безработице в РФ подняли до 12 тыс. 130 рублей
"Установить на 2020 год минимальную величину пособия по безработице в размере 1500 рублей и максимальную величину пособия по безработице в размере 12 тыс. 130 рублей", - говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации.
Ранее президент РФ Владимир Путин предложил увеличить пособия по безработице до уровня МРОТ.
"Экономика России, как и экономики других стран, из-за последствий эпидемии испытывает сильное негативное давление, и надо, как я уже сказал, поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы", - сказал ранее Путин в обращении к гражданам в связи с коронавирусной инфекцией.
"Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить ее до минимального уровня оплаты труда, то есть до 12130 рублей", - добавил он.
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