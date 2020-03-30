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30.03.20 15:56
Эксперимент по маркировке питьевой воды начнется в РФ 1 апреля
Соответствующее постановление правительства РФ от 27 марта опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
В рамках пилотного проекта будет маркироваться упакованная вода (код 2201 ТН ВЭД ЕАЭС - "воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, лед, снег").
Оператором системы маркировки в рамках эксперимента будет ЦРПТ.
Минпромторгу и Минсельхозу поручено до 15 июля разработать и утвердить методические рекомендации по проведению эксперимента и его план-график. Минсельхозу также поручено обеспечить координацию и мониторинг работы участников оборота упакованной воды, участвующих в эксперименте.
Оценка результатов эксперимента и соответствующие доклады должны быть представлены в правительство до 30 сентября 2020 года и до 1 февраля 2021 года.
Первоначально эксперимент по маркировке минеральной и питьевой воды намечалось провести с 1 октября 2019 года по 30 сентября 2020 года. Затем Минпромторг предлагал начать эксперимент по маркировке воды в январе этого года.
В прошлом году глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов говорил, что питьевая вода является самой подделываемой продукцией в России. "Ростех" является одним из бенефициаров ЦРПТ. "Процент фальсификата составляет от 25% до 30% (это в среднем по России), а в некоторых регионах - и до 80%. Нужно обязательно начать маркировку этой продукции", - говорил он на встрече с президентом РФ в июле.
На введении маркировки контрольными (идентификационными) знаками минеральной воды также настаивал Роспотребнадзор, который направлял свои предложения в Минпромторг.
Кроме того, с инициативой о проведении эксперимента по маркировке минеральных и питьевых вод выступало ООО "Холдинг Аква" (совместная компания "Аква-инвеста", чьим совладельцем является АФК "Система", и АО "Кавминкурортресурсы", контролируемого государством).
ЦРПТ - совместное предприятие USM Алишера Усманова ("ЮэСэМ Технологии", 50%), ГК "Ростех" (концерн "Автоматика", 25%) и "Элвис-Плюс групп" Александра Галицкого (25%).
Перечень товаров, подлежащих обязательной маркировке, был утвержден распоряжением правительства от 28 апреля 2018 года. К таким товарам были отнесены табачная продукция, духи и туалетная вода, шины и покрышки, различные предметы одежды (пальто, плащи, куртки, блузки), обувные товары, постельное, столовое и кухонное белье, фотокамеры и фотовспышки.
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