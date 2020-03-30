Набережные закрывают в Сочи из-за коронавируса

30.03.20 16:03

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

30 марта. Interfax-Russia.ru - Власти Сочи ужесточили меры против распространения коронавирусной инфекции.

"В Сочи закроют все набережные и места массового пребывания людей", - сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе горадминистрации в понедельник.

Представитель городских властей пояснил, что ужесточение мер связано с несознательностью граждан, которые не соблюдают требования режима повышенной готовности.

Кроме того, с сегодняшнего дня по курорту курсируют машины полиции и службы спасения, из которых раздаются аудиосообщения, призывающие людей вернуться домой и воздержаться от прогулок.

Как сообщалось, в связи с пандемией коронавируса на курорте запрещены все массовые мероприятия, закрыты все образовательные учреждения, парки, кинотеатры, торговые центры, предприятия общепита, горнолыжные курорты, гостиницам запрещено заселять постояльцев. Уменьшилось количество общественного транспорта на линии.