Путин призвал регионы не имитировать борьбу с COVID-19

30.03.20 16:38

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30 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин поручил полпредам в федеральных округах наладить работу по выявлению граждан, вернувшихся в последние две недели из неблагополучных в плане коронавируса стран, установить их контакты и родных.

"На нынешнем этапе важнейшая задача - максимально локализовать потенциальные источники распространения болезни", - сказал он в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах.

"В этой связи прошу вместе с федеральными и региональными органами власти наладить работу по выявлению тех граждан, которые в последние две недели вернулись или будут еще возвращаться в Россию из стран с неблагополучной обстановкой по коронавирусу", - продолжил президент.

"Для них должен быть обеспечен режим карантина или самоизоляции, налажен контроль за состоянием их здоровья, здоровья членов их семей, установлены их контакты, которые могли привести к передаче болезни другим людям", - сказал Путин.

При этом он подчеркнул, что "такая работа должна быть проведена реально, на деле, а не по бумажкам и не по отчетам".

Кроме того, президент поручил правительству обеспечить наполнение региональных гарантийных фондов для обеспечения дополнительных возможностей по кредитованию бизнеса на местах.

"Правительство обеспечит пополнение региональных гарантийных фондов, чтобы у субъектов Федерации появились дополнительные возможности для поддержки кредитования бизнеса на местах", - сказал Путин.

Глава государства попросил правительство РФ "увеличить объемы финансирования таких программ и ускорить выделение средств". "Не тяните, пожалуйста, с этим", - заявил Путин.

Он заявил о необходимости создания резерва медикаментов для профилактики лечения коронавируса.

"Важнейший вопрос - это лекарственное обеспечение. По всем препаратам, которые используются сейчас для борьбы с коронавирусом и его осложнениями, должен быть создан дополнительный резерв", - сказал он.

Президент также поручил полпредам оценить фонд больничных коек в стране и при необходимости нарастить его.

"Все должно быть ещё раз сведено в единую базу данных, в том числе под вашу личную ответственность нужно детально оценить реальную готовность коечного фонда, использовать, если потребуется, все возможности, чтобы нарастить резерв свободных коек", - сказал Путин.

По его словам, часть больниц на временной основе придется полностью перепрофилировать под лечение больных коронавирусом. "Надо обеспечить их всей необходимой техникой, оборудованием, профильными специалистами по нормативам Минздрава", - сказал президент.

Он подчеркнул, что ситуация в регионах с коечным фондом разная, в связи с чем необходимо разработать схемы межрегионального взаимодополняющих, включая прием больных из соседних регионов, выезд медицинских бригад за пределы своего региона.

Также правительству поручено предусмотреть компенсацию из федерального бюджета регионам при межрегиональном взаимодействии, включающем прием больных из соседних регионов.

"В регионах ситуация с коечным фондом разная, отличается друг от друга. Поэтому уже сейчас следует предусмотреть схемы межрегионального взаимодействия, включая прием больных из соседних регионов, а также выезд медицинских бригад, служб "Скорой помощи" за пределы территории своего субъекта Федерации", - сказал Путин.

Он поручил правительству РФ "в таких случаях предусмотреть компенсацию региональным бюджетам за счет федерального центра".

Президент считает, что объективное информирование о распространении коронавируса - лучший ответ на слухи и злонамеренные домыслы.

"Не должно быть самоуспокоенности, но нужна именно спокойная, уверенная и надежная работа, в том числе постоянное и объективное информирование людей по развитию ситуации и принимаемым мерам", - сказал он в ходе совещания с полпредами президента в федеральных округах.

"Это - самый лучший ответ на всякого рода провокации, дурацкие слухи и злонамеренные домыслы", - продолжил глава государства.

По его словам, России удалось сдержать взрывное распространения коронавируса и выиграть время.

"Обращаюсь к вам и представителям всех уровней власти. Наши действия должны быть обоснованными и профессиональными", - он.

"Именно такой подход позволил нам сегодня выиграть время, сдержать взрывное распространение коронавирусной инфекции в предыдущие недели, и этот запас по времени нам надо полностью и результативно использовать", - продолжил президент.

Он также считает, что государство принимает все меры по борьбе с коронавирусной инфекцией, но нужно просчитывать все сценарии и учитывать опыт других стран.

"Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей. Но подготовка должна быть проведена во всех регионах и с учетом всех просчитанных вариантов развития ситуации на основе опыта других стран", - сказал Путин.

Он отметил, что должны приниматься все необходимые в данной ситуации меры, даже если они кажутся не посвящённым в проблему людям избыточными для России.

Президент поручил полпредам наладить мониторинг во всех жизненно-важных сферах. И призвал полномочных представителей главы государства в федеральных округах не бояться мер по борьбе с коронавирусом, которые могут показаться избыточными.

"Поручаю вам наладить мониторинг во всех жизненно важных сферах. Начну с главной, с организации медицинской помощи людям, которые столкнулись или могут столкнуться с болезнью", - сказал Путин.

"Сегодня делается все, чтобы угроза не затронула большого количества людей, но подготовка должна быть проведена во всех регионах, с учетом всех вариантов развития ситуации на основе опыта других стране. Нужно принимать все необходимые в данной ситуации меры, даже если они людям непосвященным в проблему кажутся для России сегодня несколько избыточными. Как говорится, береженого Бог бережет", - добавил президент.