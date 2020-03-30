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30.03.20 16:40

Власти Марий Эл вводят режим самоизоляции для жителей республики

© РИА Новости. Михаил Климентьев
30 марта. Interfax-Russia.ru - Глава республики Марий Эл Александр Евстифеев в понедельник дополнил указ о режиме повышенной готовности из-за коронавируса требованиями о полной самоизоляции граждан.

"Мною принято непростое решение о введении дополнительных ограничений на территории республики. Понимаю, какие неудобства возникают в связи с этим у каждого из нас, но это вынужденная мера, позволяющая сдержать эпидемию и сработать на опережение", - приводятся на портале властей республики слова Евстифеева.

Согласно внесенным изменениям, жители могут выйти из дома в случае обращения за экстренной медицинской помощью, следования к месту работы, а также к ближайшему магазину. Разрешается выгул домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания, вынос мусора вблизи своих домов.

Кроме того, жители республики должны соблюдать между собой дистанцию не менее полутора метров, в том числе в общественных местах и в общественном транспорте.

29 марта в Йошкар-Оле врачи подтвердили первые два случая заболевания коронавирусом - у двух женщин 26 и 38 лет. Одна из них работала в московском аэропорту.

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