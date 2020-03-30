Предприятия Ставрополья не останавливают производство, на "удаленку" переводят только офисный персонал

30.03.20 16:54

© РИА Новости. Владимир Песня

30 марта. Interfax-Russia.ru - Ставропольские предприятия на нерабочей неделе не оставили производственные процессы, однако офисные сотрудники отправлены на удаленную работу, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в крупнейших компаниях региона.

В пресс-службе "Невинномысского Азота" (входит в состав группы "Еврохим") агентству сообщили, что предприятие продолжает функционировать, "не снижает и не планирует снижать объемы производства", все обязательства перед клиентами будут выполнены в полном объеме.

"Предприятие функционирует. "Масочного" режима у нас нет, но тем сотрудникам, которые не переведены на удаленную работу, трижды в день измеряют температуру. Если будет отмечено повышение температуры - необходимо такому сотруднику будет обратиться в медицинское учреждение", - пояснили в пресс-службе.

Аналогичным образом продолжается работа и на "Ставролене" в Буденновске (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), который является вторым по величине в России производителем полиэтилена низкого давления и третьим по объемам производства полипропилена.

Не приостановит работу и невинномысский "Арнест". Напротив, с понедельника предприятие начнет увеличивать производство дезинфицирующих средств.

"Работаем, у нас (ожидается - ИФ) увеличение на производство дезинфекторов "Септима", - сказали агентству на предприятии.

По данным краевого Минпрома, "Арнест" увеличит объемы выпуска антисептиков в пять раз: с 30 марта предприятие ежедневно будет производить до полумиллиона единиц дезинфекторов.

Увеличение объемов выпуска антисептиков связано с мерами по предотвращению распространения Covid-19, пояснили агентству в министерстве.

На предприятиях по розливу минеральной воды "Ессентуки" и "Нарзан" дочерней компании АО "Кавминкурортресурсы" (КМКР) - ООО "Холдинг Аква" в Кавминводах введены усиленные пропускной и санитарный режимы для профилактики коронавируса. На территории трех производственных площадок проводится дополнительный осмотр и регулярная термометрия всех работников.

Гендиректор "Холдинг Аква" Святослав Вильк сообщил агентству "Интерфакс-Юг", что в компании проводят ежедневный осмотр всех сотрудников в регионе Кавказские Минеральные Воды, а московский офис переведен на режим удаленной работы". Вместе с тем, компания оказывает помощь зараженным Covid-19 и тем, кто находится в зоне риска.

"Для этого совместно с Минздравом Ставропольского края ведется работа по доставке в учреждения здравоохранения региона лечебных и лечебно-столовых минеральных вод "Ессентуки N4" и "Ессентуки N17". Их употребление в виде обильного щелочного питья сегодня окажет благоприятное воздействие на организм, повышая иммунитет в целом и нормализуя водно-щелочной баланс в организме", - сказал он.

Вильк отметил, что "Холдинг Аква" относится к категории предприятий, производящих продукты питания для населения, а именно бутилированную воду. "Наша задача в сложившейся ситуации - работать еще эффективнее, чтобы не допустить срыва сроков поставок и обеспечить людей качественным продуктом. На сегодняшний день значительных изменений в части объема реализуемой продукции мы не наблюдаем, нехватки продукции нет. Все производственные площадки работают в штатном режиме, с соблюдением всех необходимых норм", - уточнил он.

В "Кавминкурортресурсах" (КМКР, крупнейший недропользователь особо охраняемого эколого-курортного региона Кавказских Минеральных Вод) приняли решение о выпуске простых масок. Всего планируют пошив 19 тыс. немедицинских масок.

"Запустить собственное производство мы решили на фоне дефицита индивидуальных средств защиты для граждан, в том числе для наших сотрудников. Это ситуационная оперативная мера, вызванная отсутствием в фармацевтической промышленности необходимых средств индивидуальной защиты на период пандемии. При возникновении излишков мы можем потенциально обеспечить средствами защиты население региона", - заявил агентству "Интерфакс-Юг" руководитель КМКР Евгений Левицкий.

Работать продолжают и агрокомпании региона. Сотрудники агрокомпаний, которые могут выполнять задачи без личного присутствия, переведены в режим удаленной работы. В частности, в штатном режиме продолжают работать тепличные комплексы агрохолдинга "ЭКО-культура".

В Ставропольском крае до 6 апреля не работают предприятия общественного питания, предприятия розничной торговли и рынки, за исключением рынков продовольственных товаров, магазинов, торгующих продуктами питания и товарами первой необходимости. Таким образом, ограничения, введенные для недопущения распространения коронавируса, в крае затрагивают в основном малый и средний бизнес.

Глава Минэкономразвития Ставрополья Сергей Крынин сообщил журналистам, что в регионе "все механизмы для поддержки малого и среднего предпринимательства будут использованы". В частности, губернатор региона Владимир Владимиров уже дал поручение о снижении налога на имущество для собственников помещений, которые сдают их в аренду.

"Правительство Ставропольского края принимает все меры для того, чтобы как можно эффективнее помочь нашим малым и средним предпринимателям. (. . .) Также мы сегодня проводим работу над тем поручением, которое дал губернатор, о том, чтобы снизить налог на имущество для площадей. Хотел бы обратиться к бизнесу, потому что вчера был посыл о том, что мы хотим услышать ответную реакцию от собственников помещений, которые, в свою очередь, уменьшат арендную плату для тех предпринимателей, которые арендуют данные площади", - сказал Крынин.

Кроме того, глава региона дал поручение проработать возможности оказания помощи предпринимателям, оказавшимся в сложной экономической ситуации. Также губернатор подчеркнул, что на период действия в крае режима повышенной готовности любые проверочные мероприятия в отношении предпринимателей должны быть исключены.

В Ставропольском крае на сегодняшний день зарегистрировано шесть случаев заражения Covid-19.