Путин потребовал пресекать спекуляцию

30.03.20 17:05

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

30 марта. Interfax-Russia.ru - Президент РФ Владимир Путин потребовал пресекать попытки ограничить товарные потоки между регионами и исключить спекуляции на ценах на товары, востребованных на фоне борьбы с коронавирусом.

"Необходимо полностью исключить любые попытки ограничить товарные потоки между регионами. У нас уже было такое в недалеком прошлом. Хочу подчеркнуть, наша страна - это одна большая семья. Но и здесь, как говорится, в семье не без урода", - сказал Путин в ходе совещания с полпредами в федеральных округах.

"Поэтому прошу жестко пресекать любые факты спекуляции, монопольного взвинчивания цен", - подчеркнул президент.

Он отметил, что "по товарам жизненной необходимости уже создан необходимый запас и резерв".

"Тем не менее, прошу вас постоянно отслеживать положение дел. Вместе с коллегами из регионов не допускать локальных сбоев в розничном сегменте торговли"

"И что очень важно для людей - контролировать ситуацию с ценами на продовольствие, лекарства, средства индивидуальной защиты и другие востребованные сейчас товары", - заявил Путин.

Кроме того, в магазинах и аптеках должен быть обеспечен особый порядок обслуживания с соблюдением дистанции между людьми.

"В магазинах, аптеках нужен особый порядок обслуживания, не допускающий плотных очередей, большого скопления граждан. Как говорят специалисты, рекомендуемая дистанция между людьми 1,5-2 метра. Надеюсь, что все уже об этом знают. Это не мелочь ", - сказал Путин.

Он отметил, что все структуры жизнеобеспечения, в числе которых магазины товаров первой необходимости, аптеки, система ЖКХ, непрерывные производства, органы власти на этой неделе продолжают свою работу.

"И к ним сейчас должны предъявляться особые повышенные требования безопасности. Это, прежде всего, касается строгого соблюдения санитарных режимов, регулярной дезинфекции помещений, а также обеспечение персонала необходимыми средствами индивидуальной защиты", - сказал президент.