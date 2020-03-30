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30.03.20 17:05
Татарстан вводит режим самоизоляции для жителей республики
"С 30 марта в Татарстане для всех граждан старше 65 лет есть правило самоизоляции, и покидать место самоизоляции не рекомендуется только в случае, если есть прямая угроза жизни и здоровью. Кроме того, данный режим самоизоляции распространяется на всех жителей Татарстана", - сказала Фазлеева.
По ее словам, право покидать свои дома имеют сотрудники предприятий непрерывного цикла, здравоохранения, продовольственных магазинов, аптек и других предприятий, продолжающих свою работу в условиях профилактических мер.
"Всем остальным покидать место самоизоляции можно будет в соответствии с порядком, который в течение 1-2 дней будет доведен до сведения граждан Татарстана, и покидать место самоизоляции можно только на основании этого порядка", - сказала Фазлеева.
Кроме того, с понедельника в республике приостанавливаются межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа.
Фазлеева уточнила, что перевозки, связанные с отправлением грузов по Татарстану, а также перевозки грузов в пределах республики будут осуществляться при наличии справки, выдаваемой организацией-отправителем.
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