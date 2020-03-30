Свердловские власти просят всех жителей оставаться дома

30.03.20 17:08

© РИА Новости. Павел Лисицын

30 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал указ, согласно которому в регионе вводятся дополнительные меры для остановки распространения коронавирусной инфекции.

"Мы просим граждан оставаться в самоизоляции. Во время выходов на улицу или посещения магазина следует соблюдать дистанцию не менее 1,5 м до других людей. В легковом автомобиле смогут одновременно перемещаться максимум два человека", - написал губернатор в своем инстаграме.

По его словам, свердловчанам рекомендуют выходить из дома лишь для покупок продуктов и товаров первой необходимости в ближайшем магазине, посещения аптеки или врача. Также из дома можно выйти для того, чтобы вынести муссов и выгулять собаку.

Глава региона уточнил, что работу продолжит все службы и организации, деятельность которых нужна для "нормального функционирования нашего общества".

"Будут работать магазины с продовольствием и товарами первой необходимости, продолжат работу производители и поставщики. (...) Работают правоохранительные органы и органы власти, которые в том числе будут следить за соблюдением мер профилактики. Естественно, трудятся наши медики", - уточнил он.

Куйвашев уточнил, что данные меры необходимы и позволят ибзежать вспышки заражения коронавирусом.

"Меры носят временный характер: как только пик эпидемии пройдет, они будут отменены", - написал губернатор, попросив уральцев отнестись к происходящему "с пониманием и ответственностью".