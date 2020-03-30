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30.03.20 18:01

Аэропорт Чебоксар приостановит работу с 1 апреля из-за ухода перевозчиков

© РИА Новости. Мария Ващук
30 марта. Interfax-Russia.ru - В аэропорту города Чебоксары приостанавливается выполнение авиарейсов с 1 апреля.

Пресс-служба администрации главы Чувашии сообщает, что исполняющий обязанности министра транспорта и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов на совещании в понедельник напомнил, что авиакомпания "Победа" приняла решение с 1 апреля 2020 года временно остановить выполнение регулярных рейсов по всем направлениям маршрутной сети. Ранее на прошлой неделе прекратила полеты в Москву из Чебоксар авиакомпания "Северный ветер"(Nordwind).

"Создается ситуация полного прекращения перевозок пассажиров воздушным транспортом. В первую очередь, это создаст неудобства пассажирам, которые регулярно пользуются воздушным транспортом. Во-вторых, прекращение авиарейсов поставит под угрозу деятельность оператора аэропорта - ООО "Международный аэропорт Чебоксары" (МАЧ), который реализует масштабный проект по реконструкции аэропортового комплекса", - приводятся в сообщении слова и.о. министра.

В целях сохранения перевозок через аэропорт города ведомство направило соответствующее обращение в пять авиакомпаний. При этом спрос на авиабилеты у жителей и гостей республики снизился на 40-45%.

В пресс-релизе сообщается, что в случае невозобновления авиаперевозок ООО "МАЧ" планирует с начала апреля отправить персонал в вынужденный простой с сохранением части оклада.

В связи с этим Минтранс Чувашии предложил в качестве антикризисных мер рассмотреть вопрос о приостановке или отсрочке действия договора аренды имущества аэропорта до возобновления регулярных рейсов. Такая поддержка будет оказываться при условии, что ООО "МАЧ" продолжит реализацию инвестпроекта по реконструкции аэропортового комплекса. Данное предложение и другие меры по урегулированию сложившейся ситуации на текущей неделе обсудят на отдельном совещании врио главы Чувашии Олега Николаева со всеми заинтересованными лицами.

Как сообщалось, с 1 апреля до 31 мая 2020 года "Победа" приостанавливает операционную деятельность. Это позволит "сосредоточить ресурсы на антикризисной программе и подготовке к возобновлению полетов", заявляли в компании.

Сообщалось также, что Nordwind выполняла из аэропорта Чебоксар один ежедневный рейс в Москву ("Шереметьево"), авиакомпания "Победа" - два ежедневных рейса. Кроме того, трижды в неделю "Победа" летала из Чебоксар в Санкт-Петербург.

С сентября 2016 года оператором аэродрома Чебоксар является ООО "Международный аэропорт Чебоксары", входящее в группу "Аэрофьюэлз". ООО взяло в аренду аэропорт на 25 лет, при этом договор предполагает обязательное инвестирование собственных средств арендатора в реконструкцию арендуемого имущества, проведение капитального и текущего ремонта. Реконструкции аэровокзального комплекса Чебоксар оценивалась в 550 млн рублей, работы планировалось завершить в 2021 году.

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