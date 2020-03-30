"Сухой закон" вводится в нескольких районах Якутии вместе с режимом самоизоляции

30.03.20 18:03

© РИА Новости. Владимир Трефилов

30 марта. Interfax-Russia.ru - Режим полной самоизоляции с вечера 30 марта введен в Якутске, Жатае, Нерюнгринском и Мирнинском районах Якутии, сообщил глава республики Айсен Николаев во время обращения к якутянам.

"Эти города и районы являются воротами в республику. Здесь уже есть болезнь или существует высокий риск ее проникновения. С этого времени жители не должны покидать свои дома, за исключением крайней необходимости", - сказал Николаев.

Глава отметил, что разрешается ходить на работу тем, кто по долгу службы обязан это делать, а также выходить в ближайший магазин, выносить мусор, выгуливать домашних животных - но строго вблизи домов.

Кроме того, с 31 марта и до 6 апреля в указанных муниципальных образованиях запрещается продажа алкоголя.

Как сообщалось, с 30 марта в целях профилактики распространения коронавируса в ряде регионов РФ уже введен режим самоизоляции для всех граждан независимо от возраста.