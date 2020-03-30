"Интерфакс" открывает свободный доступ к СПАРК для малого и среднего бизнеса на период карантина

30.03.20 18:15

Фото "Интерфакса"

30 марта. Interfax-Russia.ru - Группа "Интерфакс" объявила о предоставлении свободного доступа к аналитической системе "СПАРК" для компаний малого и среднего бизнеса на период действия карантинных ограничений.

"Многие компании малого и среднего бизнеса оказались сейчас в сложной ситуации, при этом сейчас им как никогда важно оперативно узнавать об изменениях у своих контрагентов, эффективно управлять дебиторской задолженностью, следить за изменениями на рынке. Кроме того, компании вынуждены переводить своих сотрудников на удаленную работу, и им требуются дополнительные рабочие места. Принимая все это во внимание, мы на время открыли свободный доступ компаниям малого и среднего бизнеса к системе "СПАРК-Интерфакс". Уверен, что это поможет бизнесу минимизировать потери, снизить риски, продолжить эффективно взаимодействовать с контрагентами", - заявил заместитель генерального директора "Интерфакса", руководитель проекта "СПАРК" Роман Лаба.

"Команда СПАРК предприняла необходимые меры для обеспечения бесперебойной работы в условиях повышенной нагрузки, мы продолжаем функционировать в режиме 24/7", - добавил Лаба.

Свободный доступ к системе "СПАРК" предоставляется сроком на две недели с момента оформления и подтверждения заявки на сайте www.spark-interfax.ru.

Функционал СПАРК также доступен и в мобильном приложении.

Система позволяет проверить статус и реквизиты компании или индивидуального предпринимателя, получить выписки из ЕГРЮЛ и ЕГРИП, отчеты "СПАРК-Риски" и "СПАРК-Профиль" для оценки финансового состояния, благонадежности контрагентов и управления дебиторской задолженностью.

Система "СПАРК-Интерфакс" - лидер и общепризнанный отраслевой стандарт на российском рынке услуг по оценке кредитных рисков и обеспечению безопасности бизнеса. Система используется для проверки компаний-контрагентов, управления рисками и дебиторской задолженностью. По данным опроса, проведенного компанией Deloitte, систему "СПАРК" для проверки благонадежности партнеров используют 71,5% компаний крупного и среднего бизнеса. В 2020 году СПАРК, с большим отрывом от конкурентов, возглавил рассчитываемый RAEX рейтинг информационно-аналитических систем для бизнеса.