На Дальнем Востоке разрабатываются онлайн-сервисы для упрощения процедур открытия и регистрации нового бизнеса

31.03.20 06:31

© РИА Новости. Руслан Кривобок

31 марта. Interfax-Russia.ru - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики (Минвостокразвития) совместно с АО "Корпорация развития Дальнего Востока " (КРДВ) разрабатывают электронные сервисы, которые повысят качество предоставления онлайн-услуг резидентам территорий опережающего развития (ТОР) и свободного порта Владивосток.

Как сообщает во вторник пресс-служба ведомства, Минвостокразвития совместно с Минфином, Минкомсвязи, ФНС России и КРДВ готовят новые сервисы для упрощения процедур открытия и регистрации нового бизнеса.

В число пилотных регионов для запуска сервисов войдет один из регионов Дальнего Востока. Это предложение было поддержано вице-премьером-полпредом президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрием Трутневым.

Теперь Минвостокразвития в приоритетном порядке с КРДВ по поручению Трутнева отрабатывает также вопрос интеграции услуг для резидентов ТОР и СПВ в разрабатываемые суперсервисы.

Одним из пилотных регионов для первого этапа внедрения суперсервиса "Разрешения для бизнеса в цифровом виде", который подразумевает получение всех разрешительных документов для гостиниц в электронном виде одним кликом, выбран Приморский край.

"Министерство экономического развития РФ и КРДВ в рабочем порядке договорились о возможности интеграции услуг для резидентов ТОР и СПВ в разрабатываемые суперсервисы "Открытие бизнеса" и "Разрешения для бизнеса в цифровом виде". Минвостокразвития уже согласовало подготовленный Минэкономразвития проект распоряжения правительства РФ по утверждению "дорожной карты" для реализации суперсервиса с учетом необходимости отразить в документации, в том числе, этапов и сроков интеграции в суперсервис "Разрешение для бизнеса в цифровом виде" услуг КРДВ для резидентов ТОР И СПВ", - приводятся в сообщении слова представителя инвестиционного департамента Минвостокразвития.