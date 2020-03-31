Число инфицированных COVID-19 в Бурятии выросло на треть

31.03.20 07:36

Фото Александра Левчука

31 марта. Interfax-Russia.ru - В Республике Бурятия на 31 марта зарегистрировано 19 лабораторно подтвержденных в ГНЦ "Вектор" случаев заражения COVID-2019, сообщает оперативный штаб республики.

Сутками ранее в регионе было зарегистрировано 13 подтвержденных случаев инфекции.

"На сегодня круг контактных лиц составляет 821 человек, все лабораторно обследованы. У шести граждан имеется подозрение на наличие новой коронавирусной инфекции, анализы направлены в референс-центр по мониторингу за коронавирусными инфекционными болезнями ФБУН Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии "Вектор" Роспотребнадзора, Новосибирск", - говорится в сообщении.

Всего в стационаре Республиканской клинической инфекционной больницы на утро вторника находится 66 человек, угрожающих жизни состояний на текущий момент нет, сказано в сообщении.