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31.03.20 08:11
Аэрофлот отменит несколько десятков рейсов из-за ограничений Шереметьево
В связи с введёнными ограничениями по количеству прилетающих пассажиров в международный аэропорт "Шереметьево" (не более 500 человек в сутки), отменяются ряд рейсов, говорится в сообщении "Аэрофлота".
Так, 31 марта отменяются 15 рейсов из "Шереметьево" в города Европы, Азии, США и обратно, 1 и 2 апреля - по 19 рейсов. 31 марта, согласно сообщению, "Аэрофлот" выполнит только три рейса, 1 и 2 апреля - по два рейса.
"Граждан России, заинтересованных в возвращении на Родину, просим следить за информацией на официальном сайте "Аэрофлота" и в официальных аккаунтах компании в соцсетях и обращаться к перевозчику в случае объявления о выполнении рейсов", - отмечает компания.
Россия со вторника сокращает число рейсов для вывоза россиян из зарубежных стран, заявил ранее в понедельник заявил министр транспорта РФ Евгений Дитрих. Решение принято для более тщательной медицинской проверки прибывающих из-за рубежа пассажиров, объяснил он.
Росавиация позднее уточнила, что прилет граждан в Москву будет выполняться строго через аэропорт "Шереметьево" в количестве не более 500 человек в сутки, в других субъектах РФ - не более 200 человек в сутки.
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