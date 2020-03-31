Четвертый вылечившийся от коронавируса выписан в Красноярском крае

31.03.20 08:14

© РИА Новости. Наталья Селиверстова

31 марта. Interfax-Russia.ru - Медики выписали из больницы еще одного жителя Красноярского края, который вылечился от коронавирусной инфекции, сообщает краевой оперштаб.

"Из БСМП выписали еще одного пациента, который переболел коронавирусной инфекцией. Он стал четвертым выздоровевшим в Красноярском крае", - говорится в сообщении.

Всего с начала распространения коронавируса в Красноярском крае зарегистрировано 14 случаев заболевания. Восемь человек из числа заболевших прибыли из стран, неблагополучных по коронавирусной инфекции, а шесть человек не выезжали за пределы края.