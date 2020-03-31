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31.03.20 08:19
Публичное распространение фейков будет караться лишением свободы до 5 лет
Так, УК РФ предлагается дополнить новой статьей 207.1 о введении наказания за публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан или о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах и способах защиты от указанных обстоятельств.
Подобное наказывается штрафом в размере от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до восемнадцати месяцев, либо обязательными работами на срок до 360 часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до трех лет.
Законопроект указывает, что "обстоятельствами, представляющими угрозу жизни и безопасности граждан, в настоящей статье признаются чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, чрезвычайные экологические ситуации, в том числе эпидемии, эпизоотии и иные обстоятельства, возникшие в результате аварий, опасных природных явлений, катастроф, стихийных и иных бедствий, повлекшие (могущие повлечь) человеческие жертвы, нанесение ущерба здоровью людей и окружающей природной среде, значительные материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности населения".
Также вводится другая новая статья 207.2 о наказании за публичное распространение под видом достоверных сообщений заведомо ложной общественно значимой информации, повлекшее по неосторожности причинение вреда здоровью человека.
Такие деяния наказываются штрафом в размере от 700 тыс. до 1,5 млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия, - наказывается штрафом в размере от 1,5 млн рублей до двух млн рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до пяти лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Соответствующие поправки внесены ко второму чтению проекта закона, предусматривающего уголовные штрафы до 2 млн руб. или лишение свободы на срок до семи лет за нарушение карантина.
Эту инициативу Госдума, как ожидается, завтра примет во всех трех чтениях.
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