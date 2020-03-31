Высокоточный тест для диагностики COVID-19 создали в Роспотребнадзоре

31.03.20 08:33

© РИА Новости. Сергей Пивоваров

31 марта. Interfax-Russia.ru - Новый набор реагентов для выявления коронавирусной инфекции разработал ФБУН (Федеральное бюджетное учреждение науки) Центральный НИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, сообщает во вторник сайт Роспотребнадзора.

"Диагностический набор успешно прошел клинические испытания и 25 марта 2020 года зарегистрирован для использования в Российской Федерации (Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2014/1987). Новый тест соответствует всем современным требованиям к чувствительности и специфичности и позволяет выявлять в одном исследовании не только SARS-CoV-2, но дифференцировать его от других SARS-Cov-родственных вирусов, а также MERS-Cov (Ближневосточный респираторный синдром)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что массовое тестирование - один из важнейших факторов, позволяющих остановить дальнейшее распространение инфекции.

"Проведение исследований на коронавирусную инфекцию большого количества людей поможет эффективно выявлять заболевших на ранних стадиях, а также носителей инфекции у кого заболевание протекает без симптомов и своевременно изолировать их", - говорится в сообщении.