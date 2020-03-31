Всех пациентов с ОРВИ в Челябинской области будут проверять на коронавирус

31.03.20 08:44

© РИА Новости. Максим Богодвид

31 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Челябинской области Алексей Текслер дал распоряжение о проверке на коронавирус всех жителей региона с диагнозом ОРВИ.

"В ближайшее время будет инструкция, где такие анализы можно сдать", - сказал глава региона.

По его словам, за прошедшие сутки в области не зарегистрировано лабораторно подтвержденных случаев коронавируса, условно подтвержденных - восемь, один из них выявлен вчера. Проведено 877 тестов в лабораториях области, поступило 3 тыс. тест-систем.

"Мы получаем тест-системы каждый день", - добавил губернатор.

Как сообщалось, в Челябинской области выявлено 14 случаев заболевания новым коронавирусом, подтвержденных новосибирской лабораторией "Вектор".