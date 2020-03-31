Рязанская область намерена привлечь кредитные линии на 4,2 млрд рублей

31.03.20 08:46

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Центр закупок Рязанской области объявил 16 аукционов на право предоставления региону кредитных линий с суммарным лимитом 4 млрд 200 млн рублей, сообщается на сайте госзакупок.

В том числе область планирует привлечь шесть линий по 200 млн рублей и десять - по 300 млн рублей. Начальные (максимальные) цены контрактов - 42 млн рублей и 63 млн рублей соответственно, что соответствует ставке 7% годовых.

Все средства привлекаются сроком на 3 года.

Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 апреля 2020 года, дата торгов - 21 апреля.

Назначение кредитных линий - финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.

Доходная часть бюджета Рязанской области на 2020 год утверждена в размере 56,792 млрд рублей, расходная - 58,431 млрд рублей, дефицит - 1,639 млрд рублей, или 2,8% расходов.

По данным Минфина РФ, на 1 марта 2020 года госдолг Рязанской области составлял 20,296 млрд рублей. Из этой суммы 12,711 млрд рублей (62,6%) - кредиты из федерального бюджета, 7,585 млрд рублей (37,4%) - банковские кредиты.