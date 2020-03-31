|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.03.20 08:46
Рязанская область намерена привлечь кредитные линии на 4,2 млрд рублей
В том числе область планирует привлечь шесть линий по 200 млн рублей и десять - по 300 млн рублей. Начальные (максимальные) цены контрактов - 42 млн рублей и 63 млн рублей соответственно, что соответствует ставке 7% годовых.
Все средства привлекаются сроком на 3 года.
Заявки на участие в аукционах принимаются до 17 апреля 2020 года, дата торгов - 21 апреля.
Назначение кредитных линий - финансирование дефицита областного бюджета и погашение государственных долговых обязательств региона.
Доходная часть бюджета Рязанской области на 2020 год утверждена в размере 56,792 млрд рублей, расходная - 58,431 млрд рублей, дефицит - 1,639 млрд рублей, или 2,8% расходов.
По данным Минфина РФ, на 1 марта 2020 года госдолг Рязанской области составлял 20,296 млрд рублей. Из этой суммы 12,711 млрд рублей (62,6%) - кредиты из федерального бюджета, 7,585 млрд рублей (37,4%) - банковские кредиты.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket