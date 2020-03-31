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31.03.20 08:48

Пенсионеров и беременных женщин обследуют на коронавирус в Приамурье

© РИА Новости. Александр Кряжев
31 марта. Interfax-Russia.ru - Пенсионеры и беременные женщины в Амурской области вошли в так называемую группу риска, которая пройдет обследование на коронавирус, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на заместителя главы Минздрава региона Светлану Леонтьеву.

"К категории лиц группы риска по коронавирусу относятся беременные женщины и люди в возрасте 65 лет и старше, особенно имеющие хронические заболевания. Забор материала для исследования будет производиться на дому медработниками тех учреждений здравоохранения, к которым эти граждане прикреплены", - пояснила Леонтьева.

Поликлиники перед посещением граждан из группы риска будут сообщать им о приходе медиков по телефону. Врачи будут экипированы в соответствии с требованиями инфекционной безопасности: в специальные костюмы, маски, перчатки.

Одноразовая спецодежда подлежит утилизации после посещения одной квартиры или частного дома. Экипировка многоразового использования будет подвергаться санобработке - также после каждого посещения.

"В любом случае амурчане могут не опасаться: медработники не станут переносчиками вируса, для этого приняты все необходимые меры. Жителям не нужно бояться впускать в свои дома наших специалистов: они к вам придут в абсолютно чистой одежде, стерильными инструментами возьмут пробы для тестирования и сами отправят их в лабораторию инфекционной больницы", - заверила замглавы регионального Минздрава.

Ранее сообщалось, что в регионе госпитализирована первая пациентка с положительным результатом анализов на коронавирус. Женщина прибыла из Марокко.

С 1 апреля в Приамурье будет проводиться бесплатное тестирование на коронавирус в лаборатории на базе инфекционной больницы, имеющей специальные тест-системы.

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