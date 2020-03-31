Новосибирская инфекционная больница готова принять 120 инфицированных COVID-19

31.03.20 08:53

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31 марта. Interfax-Russia.ru - Городская клиническая инфекционная больница N1 Новосибирска остается основным медучреждением, где проходит лечение пациентов с COVID-19, говорится в сообщении пресс-службы облправительства.

"Всего персонал больницы - 525 человек, более 80 врачей направлены на борьбу с коронавирусной инфекцией. Для борьбы с эпидемией коронавируса в инфекционной больнице Новосибирска подготовлен корпус на 120 мест в боксированных палатах, в настоящее время заняты 56", - говорится в сообщении.

Ранее министр здравоохранения региона Константин Хальзов сообщал журналистам, что в Новосибирске на базе больницы N11 планируется развернуть госпиталь для лечения коронавирусной инфекции на 800 коек.

Как сообщалось, в Новосибирской области было зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, две пациентки выздоровели.