За сутки из больницы в Коммунарке выписаны 19 пациентов, переболевших COVID-19

31.03.20 09:05

Фото Александра Левчука

31 марта. Interfax-Russia.ru - На лечении в 40-й столичной городской больнице находятся 314 человек, сообщил главный врач медучреждения Денис Проценко на своей странице в "Фейсбуке" во вторник.

По его данным, из них с диагнозом пневмония - 202, еще 59 - с подтверждённым Covid-19, 127 - с вероятным Covid-19.

В отделении реанимации и интенсивной терапии находятся 22 пациента, в том числе на искусственной вентиляции легких - пять.

Проценко уточнил, что за сутки поступило 28 больных, выписано 62, в том числе 19 - с перенесённым Covid-19.

По данным на вечер понедельника, число погибших с коронавирусом в Москве достигло 11.