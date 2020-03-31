Жителей Новосибирской области отправили на самоизоляцию

31.03.20 09:11

© РИА Новости. Максим Блинов

31 марта. Interfax-Russia.ru - Правительство Новосибирской области на внеочередном заседании во вторник обязало местных жителей оставаться дома с вечера 31 марта, передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь".

"Постановлением губернатора принимаются следующие дополнительные меры для ограничения доступа людей на территорию Новосибирской области, на которой существует угроза возникновения ЧС, меры вступают в действие с 20:00 31 марта", - сказал губернатор Андрей Травников.

"Гражданам предписано не покидать места проживания и пребывания за исключением случаев обращения за экстренной и неотложной медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, случаев следования к месту или от места работы в организациях, деятельность которых не приостановлена в соответствии с указом президента РФ от 25 марта 2020 года", - сказал глава региона.

Он также сообщил, что транспортное сообщение и услуги доставки не приостанавливаются, гражданам можно выходить из дома для приобретения товаров первой необходимости в ближайших магазинах, выгуливать домашних животных в пределах 100 м от дома, выносить мусор в ближайшее место сбора отходов.

Гражданам предписывается соблюдать между собой дистанцию не менее 1,5 м, за исключением перевозок в легковом такси.

Как сообщалось, в Новосибирской области было зафиксировано девять случаев заражения COVID-19, две пациентки выздоровели. Под медицинским наблюдением находятся 6 тыс. 397 жителей области. Они недавно вернулись в Россию или контактировали с инфицированными. У этих людей нет симптомов ОРВИ. Снято с наблюдения в настоящий момент 1 тыс. 996 человек.