Власти: самоизоляция петербуржцев до 65 лет является рекомендацией

31.03.20 09:23

© РИА Новости. Алексей Даничев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Постановление правительства Петербурга о соблюдении режима самоизоляции для всех жителей города является рекомендацией, а не обязанностью, разъясняют власти города.

Как подчеркивается в сообщении пресс-службы администрации губернатора, документ обязывает граждан в возрасте старше 65 лет, находящихся на территории Санкт-Петербурга, соблюдать режим самоизоляции по 14 апреля включительно и не покидать место проживания. Запрет не распространяется на тех работников предприятий, учреждений и органов власти, чье нахождение на рабочем месте является критически важным для обеспечения функционирования организаций, а также на работников здравоохранения.

В то же время остальным гражданам, находящимся на территории Санкт Петербурга, по 5 апреля рекомендовано оставаться дома, за исключением случаев обращения за экстренной медицинской помощью, поездок на работу, которая не приостановлена в соответствии с постановлением или связана с оказанием транспортных услуг и услуг доставки. Также разрешено посещение ближайшего магазина, выгул домашних животных на расстоянии не более 100 м от дома и вынос мусора.

Между тем, начальник главка полиции Санкт-Петербурга Дмитрий Баранов предупредил жителей северной столицы о намерении применять законные, но жесткие меры в отношении нарушителей режима самоизоляции.

"Этот период ("нерабочая неделя" - ИФ) объявлен для обывателя подготовительным. Мы его максимально эффективно используем для подготовки к возможному ухудшению ситуации. Прошу жителей и гостей города понять нас правильно: мы готовим беспрецедентные меры и усилия, которые будут законны, но реализовывать все наши полномочия мы будем максимально творчески, максимально жестко и эффективно", - сказал Баранов в понедельник в эфире телеканала "Санкт-Петербург".

Он добавил, что полиция способна проконтролировать нарушения режима. Так, по словам Баранова, для этого есть система "Безопасный город", которая насчитывает 43 тысячи камер, есть системы видеонаблюдения у ТСЖ и коммерческих организаций, камеры вдоль автомобильных дорог. Определить местонахождения нарушителя возможно по геолокации, а возбуждение уголовного дела позволяет полиции отслеживать электронные платежи и активность в интернете, подчеркнул начальник главка.