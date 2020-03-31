Режим самоизоляции ввели в Коми

31.03.20 09:50

© РИА Новости. Григорий Сысоев

31 марта. Interfax-Russia.ru - В Коми со вторника начал действовать режим самоизоляции для всех жителей, сообщила пресс-служба главы региона Сергея Гапликова.

Соответствующий указ подписан руководителем республики. В соответствии с документом, до 24:00 мск 12 апреля гражданам запрещается покидать места проживания (пребывания), за исключением определенных случаев: обращение за медпомощью, поход на работу, в ближайший магазин, выгул домашних животных на дальше 100 метров от дома, вынос мусора.

В пресс-службе уточнили, что ограничения не распространяются на случаи оказания медпомощи, работу правоохранительных органов, Роспотребнадзора и других ведомств, которые отвечают за безопасность и здоровье граждан.

Также в регионе приостановлены межмуниципальные перевозки.

"С 00:00 мск 31 марта 2020 года до улучшения санитарно-эпидемиологической обстановки межмуниципальные перевозки пассажиров и багажа на территории республики Коми автомобильным транспортом не осуществляются", - говорится в сообщении.

Государственные и муниципальные услуги в органах исполнительной власти также не предоставляются, "за исключением услуг, предоставление которых может осуществляться исключительно в указанных помещениях, при условии обеспечения предварительной записи граждан". При этом электронные услуги оказываются.

По данным на 30 марта в Коми болеет коронавирусом 21 человек. Все пациенты заразились в Эжвинской городской больнице, которая в настоящее время закрыта на карантин. В конце марта первый в регионе заразившийся выздоровел.