Глава Башкирии подписал указ о полной изоляции жителей

31.03.20 09:51

© РИА Новости. Алексей Никольский

31 марта. Interfax-Russia.ru - Указ о полной изоляции жителей Башкирии вступит в силу во вторник, 31 марта, сообщил глава республики Радий Хабиров на своей странице в фейсбуке.

"Расчеты экспертов говорят, что мы подходим к порогу, когда количество заболевших может начать увеличиваться экспоненциально. В этой связи, в соответствии с рекомендацией правительства России, сегодня с 20:00 вступает в действие указ главы РБ с нормой о необходимости полной самоизоляции всех жителей республики. Это поможет нам избежать тяжелых последствий", - написал он.

Хабиров также сообщил, что надеется на ответственное отношение к здоровью и благоразумие местных жителей.

По его данным, за сутки в республике подтвердились еще два новых случая заражения новой коронавирусной инфекцией: у студента, вернушегося из Франции, и его сестры. При этом первая заразившаяся сегодня выписывается из стационара, отметил глава республики.

Ранее сообщалось о пяти подтвержденных случаях коронавирусной инфекции у жителей республики. Все пациенты находятся в стационарах в удовлетворительном состоянии. Также врачи наблюдают за 104 пациентами с подозрением на инфицирование COVID-2019.