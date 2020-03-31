ХМАО рассматривает варианты поддержки ЮТэйр и других предприятий авиаотрасли

31.03.20 10:03

© РИА Новости. Максим Блинов

31 марта. Interfax-Russia.ru - Департамент дорожного хозяйства и транспорта Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО) рассматривает возможные варианты оказания господдержки организациям воздушного транспорта, сообщили "Интерфаксу" в департаменте общественных и внешних связей правительства региона.

"Авиакомпания ("ЮТэйр" - ИФ) входит в число системообразующих организаций РФ, занимает важное место в транспортной системе автономного округа, обеспечивает транспортную доступность жителей удаленных районов автономного округа. В настоящее время департаментом дорожного хозяйства и транспорта Югры рассматриваются возможные варианты оказания государственной поддержки организациям воздушного транспорта в целях обеспечения пассажирских перевозок в межмуниципальном сообщении в границах автономного округа", - отметили в пресс-службе.

Вместе с тем, пока "ЮТэйр" не обращалась в органы власти ХМАО за оказанием финансовой поддержки в связи с ситуацией, связанной с распространением коронавируса. Предоставление бюджетных инвестиций авиакомпании в законе о бюджете ХМАО на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов не запланировано.

"ЮТэйр" входит в топ-10 авиакомпаний РФ по объему пассажиропотока. Крупнейшие акционеры - созданная структурами "Сургутнефтегаза" компания "АК-инвест" (50,1%), Ханты-Мансийский автономный округ (38,8%) и Тюменская область (8,4%).