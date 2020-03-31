Жителей МКД в Подмосковье освободят от платы за капремонт на три месяца

31.03.20 10:12

© РИА Новости. Алексей Мальгавко

31 марта. Interfax-Russia.ru - С 1 апреля жителей многоквартирных домов (МКД) в Московской области на три месяца освободят от платы за капитальный ремонт общедомового имущества, сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

"Может для кого-то это и мелочь, но лучше в это непростое время, чтобы эти деньги оставались в семье. Для нашего региона такой трехмесячный мораторий - это весьма важный шаг", - привели в пресс-службе слова губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Он добавил, что подмосковные власти приложат усилия к тому, чтобы принимаемые меры на срок проведения капремонта не повлияли.

В Подмосковье с 30 марта действует режим самоизоляции.