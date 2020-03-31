Бурятия получила 390 млн руб. из бюджета на выплату пособий безработным

31.03.20 10:16

© РИА Новости. Алексей Сухоруков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Бурятия получила 390 млн рублей из федерального бюджета на выплаты пособий по безработице в 2020 году, сообщил руководитель республиканского Агентства занятости населения Александр Башкирцев.

"Средства, которые необходимы для выплаты пособий, в настоящее время получены в полном объеме. Несмотря на то, что на этой неделе в связи с карантином по коронавирусу центр занятости не работает, мы ни на день не прекратили выплаты пособий по безработице. Перечисления происходят каждый день", - сказал руководитель Агентства журналистам во вторник.

Башкирцев напомнил, что с 27 марта правительство России приняло решение об увеличении максимального размера пособия по безработице.

В Бурятии максимальное пособие по безработице увеличивается с 9 тыс. 600 рублей до 14 тыс. 556 рублей, а для северных районов максимальный размер пособия составит 15 тыс. 769 рублей.

"На максимальное пособие могут рассчитывать только те граждане, которые на момент обращения в центр занятости имели непрерывный стаж работы не менее 26 недель. В этом случае размер пособия будет начислен максимально. Те граждане, которые не попадают под эту категорию, могут рассчитывать только на минимальный размер выплат", - пояснил он.

Вместе с тем, Башкирцев заявил, что в Бурятии из-за влияния коронавируса на экономическую ситуацию рост безработицы может увеличиться на 20% от числа состоящих на учете 6 тыс. человек. По предварительным расчетам, число безработных может увеличиться на 1 тыс. 200 человек.

"Ажиотажа в этом вопросе не намечается, у федерального Роструда имеются необходимые резервы в случае роста числа безработных граждан. В случае крайней необходимости мы запросим этот резерв. Это худший из возможных сценариев, величина безработных не должна превысить средний показатель",- добавил руководитель агентства занятости.

Как сообщалось, в телеобращении к гражданам России 25 марта президент Владимир Путин заявил, что в нынешних условиях распространения коронавирусной инфекции и ограничительных мер необходимо поддержать тех, кто может столкнуться с потерей работы.

"Сейчас, за исключением некоторых категорий граждан, максимальная выплата по пособию по безработице ограничена суммой в 8 тысяч рублей в месяц. Предлагаю увеличить её до уровня минимального размера оплаты труда, то есть до 12 130 рублей", - сказал президент.