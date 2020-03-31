Гостиницам Ярославской области запретили принимать постояльцев

31.03.20 10:37

© РИА Новости. Денис Абрамов

31 марта. Interfax-Russia.ru - Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов подписал указ, согласно которому гостиницам запрещено принимать гостей из-за угрозы распространения коронавируса, сообщает пресс-служба правительства региона.

"С 28 марта по 1 июня 2020 года включительно организации, оказывающие гостиничные услуги, не вправе принимать постояльцев. Ограничение введено в соответствии с указом губернатора", - говорится в сообщении.

В документе отмечается, что исключение будет сделано только для лиц, приехавших в Ярославскую область в командировку. У них должны быть при себе документы, подтверждающие рабочий характер поездки.

"У заселяющихся рекомендуется измерить температуру. Питание должно быть организовано непосредственно в зданиях проживания", - говорится в пресс-релизе.

Губернатор также потребовал от гостиниц создать условия для самоизоляции и провести необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия.

Ранее сообщалось, что в Ярославской области госпитализировали с коронавирусом жителя московского региона, приехавшего на отдых. Число случаев заражения в регионе достигло четырех, один человек выписан из больницы после выздоровления.