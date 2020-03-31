|
|
|
|СКАН | СПАРК | СПАРК-Маркетинг | Образование | Военные новости | Interfax.com
|
|
31.03.20 10:57
Порядка 9 тыс. туристов покинули Сочи за минувшие сутки
"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тыс. отдыхающих, вчера их число сократилось вдвое - до 21 тыс. Сегодня статистика показывает уже чуть больше 12,5 тыс. гостей. Около 8040 из них проживает в санаториях, ещё около 4,5 тыс. - в гостиницах", - сказал градоначальник журналистам во вторник.
По его словам, за прошедшие сутки из Сочи вылетело почти 6,7 тыс.человек, железнодорожным транспортом воспользовались ещё около 2 тыс. человек. Через посты Магри и Псоу курорт покинули около 9 тыс. автомобилей.
"Мы с уважением относимся к нашим гостям. Но перед всей страной сейчас стоит задача - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы временно призываем россиян не приезжать в Сочи и провести это время дома", - подчеркнул Копайгородский.
Он напомнил, что на курорте приостановлена работа гостиниц, хостелов и санаториев. Гости, которые проживают в местах размещения, остаются в них до конца срока бронирования. При этом новые бронирования и заселения запрещены.
Читайте нас в "Яндекс. Новости", подписывайтесь наш канал в "Яндекс.Дзен"
|
Interfax-Russia.ru – Московские работодатели могут получить субсидии на профессиональное обучение сотрудников. Новая мера поддержки поспособствует росту числа высококвалифицированных кадров.
.
Interfax-Russia.ru – Осваивать профессии будущего столичные школьники начинают уже с 10 лет. Попробовать себя в роли инженеров и дизайнеров они могут в детских технопарках.
.
Interfax-Russia.ru – Подготовка выпускники вузов часто не соответствует требованиям работодателей к кандидатам. В Москве придумали, как упростить поиск работы для студентов.
.
|Об "Интерфаксе" | Контакты | Реклама на сайте
|
Партнер Рамблера
|
Обнаружили ошибку на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.
Сетевое издание «Интерфакс-Россия». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 64321 выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 25.12.2015.
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального пользования и не подлежит дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения "Интерфакса". Полные тексты сообщений агентства доступны подписчикам изданий "Интерфакса".
Copyright © 1991-2020 Interfax. Все права защищены.
Условия использования информации | Запрещено для детей | Политика обработки персональных данных | Выходные данные
разработка : web.finmarket