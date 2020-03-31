Порядка 9 тыс. туристов покинули Сочи за минувшие сутки

31.03.20 10:57

© РИА Новости. Екатерина Лызлова

31 марта. Interfax-Russia.ru - Около 12,5 тыс. туристов остаются в настоящее время в Сочи, сообщил мэр Алексей Копайгородский.

"В конце прошлой недели на курорте было около 52 тыс. отдыхающих, вчера их число сократилось вдвое - до 21 тыс. Сегодня статистика показывает уже чуть больше 12,5 тыс. гостей. Около 8040 из них проживает в санаториях, ещё около 4,5 тыс. - в гостиницах", - сказал градоначальник журналистам во вторник.

По его словам, за прошедшие сутки из Сочи вылетело почти 6,7 тыс.человек, железнодорожным транспортом воспользовались ещё около 2 тыс. человек. Через посты Магри и Псоу курорт покинули около 9 тыс. автомобилей.

"Мы с уважением относимся к нашим гостям. Но перед всей страной сейчас стоит задача - не допустить распространения коронавирусной инфекции. Поэтому мы временно призываем россиян не приезжать в Сочи и провести это время дома", - подчеркнул Копайгородский.

Он напомнил, что на курорте приостановлена работа гостиниц, хостелов и санаториев. Гости, которые проживают в местах размещения, остаются в них до конца срока бронирования. При этом новые бронирования и заселения запрещены.