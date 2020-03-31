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31.03.20 11:03

Первые пострадавшие от укусов клеща появились в Свердловской области

© РИА Новости. Павел Лисицын
31 марта. Interfax-Russia.ru - Первый случай укуса клеща в Свердловской области зарегистрирован в середине марта, всего за месяц пострадали пять человек, сообщила начальник отдела эпидемиологического надзора регионального управления Роспотребнадзора Светлана Скрябина.

"В этом году первый пострадавший от укуса клеща зарегистрирован 15 марта. На сегодняшний день таких граждан в области пять. Все пострадавшие посещали природные территории, в основном это приусадебные участки", - сказала она журналистам.

Как уточнили агентству "Интерфакс-Урал" в пресс-службе управления, в прошлом году в марте было зарегистрировано двое пострадавших от клещей, а первый случай был зафиксирован 28 марта.

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