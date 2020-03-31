Госдума узаконила штрафы до 1 млн руб. за нарушение карантина

31.03.20 11:15

© РИА Новости. Алексей Майшев

31 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума на заседании во вторник приняла в третьем, окончательном, чтении закон об усилении ответственности за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.

В частности, вводится наказание за нарушение санитарно-эпидемиологических норм "в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, а равно в период осуществления на соответствующей территории ограничительных мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок законного предписания (постановления) или требования органа (должностного лица), осуществляющего федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий".

Подобное нарушение повлечет наложение административного штрафа на граждан в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей; на должностных лиц - от 50 тысяч до 150 тысяч рублей; на юридических лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до 30 суток.

Если же упомянутые действия (бездействие) повлекут причинение вреда здоровью человека или смерть, и если они не содержат уголовно наказуемого деяния, то ответственность будет выше. Подобные деяния могут повлечь штраф на граждан в размере от 150 тысяч до 300 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Относительно лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и юридических лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, КоАП дополняется новой статьей, предусматривающей ответственность за невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения.

Если указанные действия не повлекли тяжких последствий, на граждан будет налагаться штраф в размере от одной тысячи до трех тысяч рублей; на должностных лиц - от 10 тысяч до 30 тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; на юридических лиц - от 100 тысяч до 300 тысяч рублей.

В случае повторного правонарушения, либо тогда, когда нарушение правил поведения при введении режима повышенной готовности повлечёт причинение вреда здоровью человека или имуществу, предусматриваются санкции в виде штрафа для граждан в размере от 15 тысяч до 50 тысяч рублей; на должностных лиц - от 300 тысяч до 500 тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.

Для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, и для юридических лиц штраф составит от 500 тысяч до 1 миллиона рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Кроме того, закон наделяет должностных лиц органов управления и МЧС правом составлять протоколы об административных правонарушениях. Это касается случаев невыполнения правил поведения при чрезвычайных ситуациях или угрозе её возникновения.