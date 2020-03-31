Штраф до 2 млн руб. и до 7 лет заключения грозят нарушителям эпидемических правил

31.03.20 11:22

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Госдума во вторник приняла в третьем, окончательном чтении закон об уголовной ответственности за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее массовое заболевание или создавшее угрозу для его распространения.

Инициатива (929651-7) была внесена в Госдуму 25 марта спикером Вячеславом Володиным и главой думского комитета по госстроительству и законодательству Павлом Крашенинниковым.

Закон устанавливает наказание в виде штрафа на суму от 500 тыс. до 700 тыс. рублей, либо лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет, либо лишения свободы на срок до 2 лет.

За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности смерть человека, либо сопряженное с умышленным созданием угрозы массового заболевания людей, вводится штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишением свободы до 5 лет.

В случае, если несоблюдение санитарно-эпидемиологических правил повлечет по неосторожности смерть двух и более лиц, наказание составит лишение свободы на срок до 7 лет.

Закон также учитывает поправки о наказании для физлиц за публичное распространение фейков - лишение свободы на срок до 5 лет.