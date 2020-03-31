Смольный: Петербург моют, но пока без дезинфекции

31.03.20 11:27

© РИА Новости. Евгений Одиноков

31 марта. Interfax-Russia.ru - Улицы Санкт-Петербурга пока моют без средств дезинфекции, сообщил на заседании правительства во вторник врио главы городского комитета по благоустройству Сергей Малинин.

"Мы сейчас проводим мытье улиц, территорий общего пользования теми материалами, которые предусмотрены регламентом по содержанию территорий. По каким-то специальным средствам дезинфекции мы пока ничего не делаем", - сказал Малинин.

По данным комитета, улицы города моют специальными шампунями, это позволяет удалить из пор асфальта остатки зимних противогололедных материалов, масляных нефтепродуктов и органические соединения.