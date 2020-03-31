Более сотни пациентов с COVID-19 находятся в столичной Филатовской больнице

31.03.20 11:40

© РИА Новости. Кирилл Каллиников

31 марта. Interfax-Russia.ru - Более 170 человек за сутки поступили в Московскую больницу N15 им. Филатова, всего в медучреждении с подтвержденным коронавирусом находятся 106 пациентов, сообщил главврач больницы Валерий Вечорко.

"Всего на лечении находится 488 пациентов, из них, с диагнозами: внебольничная пневмония: 312 человек, COVID-19 подтверждён у 106 человек", - написал Вечорко на своей странице в фейсбуке во вторник.

По его словам, за сутки поступило 174 человека.

"Выписано было два человека",- сказал Вечорко.

27 марта сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин открыл новый коронавирусный стационар в городской клинической больнице №15 им. О.М. Филатова на Вешняковской улице.

Больница полностью перепрофилирована для лечения граждан с подозрением на COVID-2019 либо с подтвержденным диагнозом; при необходимости в клинику могут быть госпитализированы и беременные женщины.

"В Москве продолжается резервирование коечного фонда для борьбы с коронавирусом. Сегодня мы вводим в этот строй самую крупную клинику для борьбы с коронавирусом, рассчитанную на 1,3 тыс. коек. Это крупнейшая площадка в стране, здесь будут работать 2,7 тыс. сотрудников, которые так или иначе будут задействованы. Дай Бог, чтобы помощь в полном объеме не понадобилась, но если она понадобится, Филатовская больница готова", - сказал в минувшую пятницу Собянин.

Три корпуса Филатовской больницы в Москве перепрофилировали и подготовили к приему больных с коронавирусом. Клиника полностью оснащена и располагает всем необходимым для оказания помощи пациентам, которые заболели или имеют подозрение на инфекцию. В общей сложности медучреждение рассчитано на более чем 1,3 тыс. коек, в том числе родильным домом на 170 коек и реанимационным отделением на 111 коек с возможностью расширения до 180 коек. Клиника оснащена самым современным оборудованием для борьбы с осложнениями коронавирусной инфекции: 146 аппаратами ИВЛ (искусственная вентиляция легких) и двумя аппаратами ЭКМО (экстракорпоральная мембранная оксигенация).