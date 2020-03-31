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31.03.20 11:43
Госдума разрешила правительству РФ давать отсрочку по налогам
Итоговая версия документа (N862653-7) была опубликована в электронной базе данных нижней палаты парламента во вторник утром.
Так, правительство наделяется правом издавать нормативные правовые акты, продлевающие сроки уплаты налогов и авансовых платежей по налогам, в том числе специальных налоговых режимов, сборов, страховых взносов, а также продлевающие установленные на региональном и местном уровне сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу.
Также оно сможет приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок мероприятия налогового контроля, в том числе проверки полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами; продлевать сроки представления налоговых деклараций, бухгалтерской или финансовой отчетности, сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании.
Кроме того, правительство получит возможность устанавливать дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки или рассрочки уплаты налогов (страховых взносов, пеней, штрафов, процентов), условия неприменения или особенности применения способов обеспечения исполнения обязанности по уплате налогов, основания и условия неприменения ответственности за непредставление или несвоевременно представление в налоговые органы деклараций и отчетности.
Органы исполнительной власти регионов получат право издавать нормативные правовые акты, предусматривающие на этот же период продление сроков уплаты единого сельскохозяйственного налога, налогов по упрощенной системе налогообложения, ЕНВД и патентной системе, а также региональных и местных налогов (авансовых платежей) и торгового сбора, если сроки по ним не были продлены правительством РФ или им были установлены более ранние сроки уплаты таких налогов. Если сроки будут продлеваться по этим налогам для отдельных категорий налогоплательщиков, то при определении этих категорий должны учитываться основные виды экономической деятельности, которые осуществляют налогоплательщики на 1 марта 2020 года, и данные в реестрах, которые ведет ФНС.
Закон также устанавливает пониженные ставки страховых взносов для малого и среднего бизнеса, ранее обещанные президентом РФ Владимиром Путиным. Так, субъекты малого и среднего предпринимательства с 2021 года смогут платить с зарплат в части, превышающей минимальный размер оплаты труда на начало расчетного периода, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и свыше), на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0%; на обязательное медицинское страхование - 5%. В итоге общая ставка составит 15%.
В настоящее время для основной категории плательщиков, куда попадают и МСП, не применяющие упрощенную систему налогообложения, установлен тариф страховых взносов в размере 30% (22% - на обязательное пенсионное страхование в пределах установленной величины базы (сверх - 10%), 2,9% - на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством и 5,1%- на обязательное медицинское страхование).
Закон направлен в Совет Федерации, где на вторник также запланировано его рассмотрение.
Документ разработан в рамках борьбы с пандемией COVID-19.
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